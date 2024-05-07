سفير ألمانيا على خطى سلفه

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كتبت" الاخبار": رفع السفير الألماني الجديد في بيروت كورت جورج شتوكل - شتيلفريد مستوى تواصله مع القاضي طارق البيطار لإعادة تحريك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اعتقاداً منه بأن هذا الملف يحرج حزب الله في هذا التوقيت. ويبدو أن السفير الجديد يسير على خطى سلفه أندرياس كيندل الذي مارس خرقاً فاضحاً للأعراف الدبلوماسية مراراً بتدخله في ملف التحقيقات، وقيامه بزيارات غير رسمية إلى قصر العدل والاجتماع مع البيطار في منزل الأخير، إضافة إلى تحريض جمعيات مدنية تموّلها الحكومة الألمانية على رفع الصوت ضد حزب الله.