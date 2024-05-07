Advertisement

لبنان

سفير ألمانيا على خطى سلفه

Lebanon 24
07-05-2024 | 23:10
A-
A+
Doc-P-1196753-638507456135514110.jpg
Doc-P-1196753-638507456135514110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": رفع السفير الألماني الجديد في بيروت كورت جورج شتوكل - شتيلفريد مستوى تواصله مع القاضي طارق البيطار لإعادة تحريك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اعتقاداً منه بأن هذا الملف يحرج حزب الله في هذا التوقيت. ويبدو أن السفير الجديد يسير على خطى سلفه أندرياس كيندل الذي مارس خرقاً فاضحاً للأعراف الدبلوماسية مراراً بتدخله في ملف التحقيقات، وقيامه بزيارات غير رسمية إلى قصر العدل والاجتماع مع البيطار في منزل الأخير، إضافة إلى تحريض جمعيات مدنية تموّلها الحكومة الألمانية على رفع الصوت ضد حزب الله.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:26 | 2024-05-08
23:17 | 2024-05-07
23:15 | 2024-05-07
23:14 | 2024-05-07
23:07 | 2024-05-07
23:05 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24