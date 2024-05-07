19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط عادَ إلى إدارة الملف اللبناني في "الاشتراكي"
Lebanon 24
07-05-2024
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار": كشفت مصادر مطّلعة أن زيارة النائب السابق وليد جنبلاط للعاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي، والتي التقى خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون والمندوب الفرنسي جان إيف لودريان، جاءت تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي. وقالت المصادر إن «الفرنسيين استمعوا إلى موقف جنبلاط من موضوعين أساسيين هما جبهة الجنوب والملف الرئاسي»، مشيرة إلى أن «الفرنسيين لم يدخلوا في الأسماء المرشّحة للرئاسة خلال النقاش، لكنهم نقلوا إلى جنبلاط أن الموفد الأميركي عاموس هوكشتين زار باريس بعد إرسال المقترح الفرنسي الرسمي إلى بيروت، وأن هناك تنسيقاً مع الأميركيين في ملفَّي الرئاسة والجنوب». وأشارت مصادر قريبة من جنبلاط إلى أن «الأخير كرّر في ما يتعلق بملف الجنوب مواقفه المعلنة، أما في ما يتعلق بالرئاسة فشدّد على خطورة استمرار الشغور الرئاسي وتداعياته على البلد». وأضافت أن جنبلاط «سيزور الدوحة قريباً تلبية لدعوةٍ لاستكمال البحث في الملف اللبناني»، فيما أكّدت مصادر سياسية أن جنبلاط عادَ إلى إدارة الملف اللبناني في الحزب التقدمي الاشتراكي في ما يتعلق بالأمور الإستراتيجية، مع شعوره بأن مرحلة التفاوض باتت في ذروتها وأن الفريق الملاصق للنائب تيمور جنبلاط لا يلتقط اللحظة ولا ينجح في التعامل معها».
Advertisement
من جهة أخرى، أكّدت المصادر أن الملف الرئاسي لا يزال محط اهتمام دولي، رغم اشتعال الجبهة الجنوبية وتركيز الخارج عليها. ونقلت أن هوكشتين «يتناول الملف الرئاسي بقدر ما يتحدث عن الاتفاق المتعلق بالجنوب باعتبار أن الترتيبات الأمنية والسياسية تحتاج إلى استقرار لا يُمكن أن يتأمّن إلا بانتخاب رئيس».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ما توقعناها منك".. باميلا الكيك تنشر صورة بالمايوه وهي تستمتع بوقتها في مصر
Lebanon 24
"ما توقعناها منك".. باميلا الكيك تنشر صورة بالمايوه وهي تستمتع بوقتها في مصر
03:14 | 2024-05-07
07/05/2024 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)
Lebanon 24
شخصٌ واحد فاز بـ"اللوتو".. المبلغ كبير وهذه كانت قيمة المرتبة الأولى (صورة)
13:00 | 2024-05-07
07/05/2024 01:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطورة كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب ينهار باكياً أمام الكاميرا.. والسبب أولاده فما القصة؟
Lebanon 24
أسطورة كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب ينهار باكياً أمام الكاميرا.. والسبب أولاده فما القصة؟
03:43 | 2024-05-07
07/05/2024 03:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. هل تشبهها؟ (صور)
Lebanon 24
ابنة أنابيلا هلال كبرت وأصبحت شابة.. هل تشبهها؟ (صور)
04:50 | 2024-05-07
07/05/2024 04:50:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رشق السيارات بالحجارة وقطع الطريق... شاهدوا بالصورة ما يحدث في خلدة
Lebanon 24
رشق السيارات بالحجارة وقطع الطريق... شاهدوا بالصورة ما يحدث في خلدة
10:05 | 2024-05-07
07/05/2024 10:05:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:26 | 2024-05-08
تطورات الجبهة الجنوبية: العدو أطلق نيران رشاشاته باتجاه هذه البلدات
23:17 | 2024-05-07
ماذا يحضر الإسرائيليون للبنان؟
23:14 | 2024-05-07
ملاحظات سعودية سياسية ورئاسية
23:10 | 2024-05-07
سفير ألمانيا على خطى سلفه
23:07 | 2024-05-07
فضيحة "التيكتوكرز": توقيفات جديدة وشبهات تطاول محامياً وبلاغات لـ"الإنتربول"
23:05 | 2024-05-07
بلومبرغ إلى الواجهة من جديد...هل إطلاقها بات قريبًا؟
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
08/05/2024 08:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
08/05/2024 08:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
08/05/2024 08:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24