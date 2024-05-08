آخر تطورات الجنوب: سلسلة غارات عنيفة تطال هذه البلدات (فيديو)



وأدت الغارات المعادية الى اشتعال النار في الاحراج المتاخمة للخط الازرق قرب بلدتي رامية وعيتا الشعب، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، عدوانا جويا استهدف فيه أطراف بلدات عيتا الشعب، والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ومروحين - جبل بلاط وحولا بسلسة غارات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

الى ذلك، قصف العدو الاسرائيلي بمدفعيته أطراف بلدة كفر شوبا وحلتا وكفرحمام والناقورة.

وكان الطيران التجسسي الإسرائيلي جدد صباح اليوم طلعاته الاستكشافية على علو متوسط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي وسهل البقاع الشرقي والغربي واقليم التفاح.

وقام العدو الاسرائيلي بعملية تمشيط بالرصاص على المزارعين في منطقة الوزاني والصليّب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أغار قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما ادى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة، بحسب ما أفادت "الوطنية للاعلام".



وفجرا، تعرضت أطراف بلدتي رميش ورامية لنيران الاسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع العدو المتاخمة للخط الازرق والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.

وكان العدو الاسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.



وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى ساعات الصباح الاولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.



