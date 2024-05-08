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لبنان

غارات ليلاً على مراكز لحزب الله.. هذا ما اعلنه الجيش الاسرائيلي (فيديو)

Lebanon 24
08-05-2024 | 01:06
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أعلن الجيش الاسرائيلي أنه أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان، الليلة الماضية، منها مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدف بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان".

وختم: "بالإضافة إلى ذلك هاجمت قوات جيش الدفاع لإزالة تهديد محتمل في طير حرفا والجبين".
 
 
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