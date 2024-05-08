غارات ليلاً على مراكز لحزب الله.. هذا ما اعلنه الجيش الاسرائيلي (فيديو)

#عاجل جيش الدفاع أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان
خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى إرهابية لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان.
بالإضافة إلى ذلك… pic.twitter.com/MxM2fTH1B9
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 8, 2024
#عاجل جيش الدفاع أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان
خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى إرهابية لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان.
بالإضافة إلى ذلك… pic.twitter.com/MxM2fTH1B9