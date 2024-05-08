غارات ليلاً على مراكز لحزب الله.. هذا ما اعلنه الجيش الاسرائيلي (فيديو)

#عاجل جيش الدفاع أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان



خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى إرهابية لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان.



بالإضافة إلى ذلك… pic.twitter.com/MxM2fTH1B9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 8, 2024 Advertisement

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان، الليلة الماضية، منها مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدف بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان".وختم: "بالإضافة إلى ذلك هاجمت قوات جيش الدفاع لإزالة تهديد محتمل في طير حرفا والجبين".