محاولة "للتغيير" قبل فوات الاوان

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بعيدا عن كل النقاش السياسي الحالي والتفاوض الحاصل بين القوى الخارجية والداخلية تمهيدا للتسوية الكبرى التي تترقبها المنطقة، يبدو لافتا التشتت الكبير الذي يعاني منه "نواب التغيير" بعد المحاولة الفاشلة لتوحيدهم في الاشهر الماضية.وبحسب مصادر مطلعة فإن الازمة التي يمر بها "نواب التغيير" تؤثر سلبا على شعبية التغييريين عموما داخل الرأي العام، وهذا الامر بدأ يهدد استمرارية وجود وحضور هؤلاء داخل المؤسسات الدستورية الرسمية.من هنا، بدأت عدة مبادرات ومساعي، وان كانت محدودة، تهدف الى ايجاد حلول وتسويات ومصالحات بين "نواب التغيير" قبل اقتراب الانتخابات النيابية التي يرجح الخبراء الانتخابيون ان يتلقى فيها "نواب التغيير" ضربة كبيرة ان لم يتمكنوا من تحسين صورتهم واستعادة الكتلة الناخبة التي اقترعت لهم.