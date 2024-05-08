بلاغ بحث ومذكرة إحضار في حق متورّط... اليكم جديد قضية "التيكتوكرز"

وجّه المحامي العام الاستئنافي القاضي طانيوس السغبيني كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام طالباً إفادته عمّا اذا كان المدعو حسن .س المتورّط في ما بات يُعرف بقضية "عصابة التيكتوكرز" والتي يُشتبه بأنها عمدت إلى اغتصاب أطفال في لبنان، واستغلّتهم لتوريطهم في تعاطي المخدرات وترويجها، موجوداً خارج لبنان وعن تاريخ مغادرته الأراضي اللبنانية، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام".

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كما أصدر السغبيني بلاغ بحثٍ وتحرٍ ومذكرة إحضار في حقه بشبهة التورّط ضمن الشبكة بعد انتشار فيدوهات له وهو يعتدي على القُصّر، بالإضافةً الى تسجيلات صوتية يظهر فيها بأنه يبتزّ المدعو بول.م المعروف بـ"Jay" المقيم في السويد، والذي يتمُّ التداول باسمه على أنه مموّل العملية.

يشار الى أن التحقيقات الأولية التي تُجرى بسرية تامة تجنّباً لتعريض القُصر والأحداث وأهاليهم الذين يتمّ الاستماع الى إفاداتهم لأي خطر أو تهديد، قد رست على قائمة توقيفات حتى الآن بلغت 9 أشخاص ممَّن ثَبُت تورّطهم في الأفعال الجرمية المُشار اليها، وأن هذا العدد مرجّحٌ للارتفاع بعد التوصّل إلى أسماء جديدة، وأن إطالة فترة التحقيق الأولي مبررةٌ، لأنه تحقيق متشعبٌ ومعقدٌّ ويحتاج إلى وقت، وخصوصاً أن الرؤوس المحرِّكة والمموِّلة للعصابة موجودة في الخارج (تركيا ودبي والسويد).