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لبنان

كيف سيتأثّر لبنان بالهجوم على رفح؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
08-05-2024 | 02:15
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قال مرجع عسكريّ، إنّه سيكون هناك نتائج كارثيّة على الوضع الإنسانيّ، إنّ طوّرت إسرائيل عمليتها العسكريّة في رفح.

وأشار المرجع العسكريّ إلى أنّ كلّ جبهات المساندة لغزة، ستشهد ارتفاعا في وتيرة المعارك، وبشكل خاص في جنوب لبنان، لأنّ "حزب الله" هو أبرز طرفٍ مشارك في الحرب.
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وأوضح أن وقف إطلاق النار لوقت مؤقت، لا يعني أن الهجوم على رفح انتهى، إن أصرت إسرائيل على استكمال حربها ضدها.

المصدر: لبنان 24

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