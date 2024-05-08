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لبنان
الجيش الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالرصاص استهدفت مزارعين في الوزاني
Lebanon 24
08-05-2024
|
01:37
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قام الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بعملية تمشيط بالرصاص استهدفت مزارعين في منطقة الوزاني والصليّب (اطراف عين عرب والماري )، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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