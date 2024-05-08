الجيش الاسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالرصاص استهدفت مزارعين في الوزاني



قام الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأربعاء بعملية تمشيط بالرصاص استهدفت مزارعين في منطقة الوزاني والصليّب (اطراف عين عرب والماري )، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".







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