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لبنان

بوشكيان يفتتح غدا معرض الصناعة في لبنان

Lebanon 24
08-05-2024 | 02:03
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يفتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان، معرض الصناعة في لبنان الذي يقام برعايته الساعة السادسة من مساء غد الخميس في فوروم دو بيروت. المعرض من تنظيم Media Trade  و Wedding Mall بالتنسيق مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، ويحمل شعار "نبض لبنان صناعتو".
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