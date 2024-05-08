بوشكيان يفتتح غدا معرض الصناعة في لبنان

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يفتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان، معرض الصناعة في لبنان الذي يقام برعايته الساعة السادسة من مساء غد الخميس في فوروم دو بيروت. المعرض من تنظيم Media Trade و Wedding Mall بالتنسيق مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين، ويحمل شعار "نبض لبنان صناعتو".