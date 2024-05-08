احذروا "الدارك ويب" في لبنان.. مسرح لمئات الجرائم الخطيرة

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يشير مصدر أمني لـ"لبنان24" إلى أنّ القضية التي فُتحت سلّطت الضوء على قضية ملف "الدارك ويب"، الذي يعتبر من أبشع المواقع على الانترنت، إذ يضم هذا العالم تجمعات مشبوهة ومقاطع فيديو مرعبة، إن كان في سياق الجرائم، أو الإغتصاب، أو حتى إقامة مراسيم خطرة مرتبطة بأفكار واعتقادات وتوجهات تشبه الماسونية وغيرها من الأفكار، بالاضافة إلى تكوين جماعات لبيع الاعضاء والإتجار بالمخدرات وبيع الاسلحة.يعود نشوء "الدارك ويب" إلى السبعينيات، مع إطلاق أميركا أولى شبكات الإنترنت، حيث أسّست آنذاك شبكات خاصة لحفظ المعلومات السرية التي تخصها. ومع تطور التقنيات، بات يمكن للأفراد الوصول إلى مواقع وخدمات غير مرئية عبر متصفح خاص يسمى "تور-tor"، والذي يخفي هويتهم ويشفّر نشاطهم على الإنترنت، وهو أوّل ظهور لهذا النمط من الشبكات غير المرئية أو غير المتاحة علنا للجميع.في السياق يوضح خبير في الأمن السيبراني لـ"لبنان24" أن الدخول إلى "الدارك ويب" لا يمكن أن يتم إلا من خلال صفحات "تور"، نسبة إلى أن هذه الصفحات أو الروابط تحمي وبشكل كامل المستخدمين، إن كان من خلال إعطائهم كامل الحق بالتعبير عن رأيهم، ومتابعة ما يشاؤون من دون التعرض لهم أو كشفهم، أو الطلب حتى تسجيل بيانات محدّدة.ويشدّد الخبير على أن هذه الصفحات ليس من الضرورة أن تكون محطة لنشر أعمال منافية للقانون أو القيم الإنسانية، إذ من الممكن أن يدخل الشخص ويعبّر عن آرائه سواء السياسية أو الدينية أو العقائدية، علمًا أن هذا الأمر قد لا يتعدى في الكثير من الأحيان نسبة 30% من المستخدمين.وبالنسبة إلى لبنان، يعتبر "الدارك ويب" موجودًا، ولكن بشكل محدود مقارنة ببعض البلدان الأخرى. ويعود ذلك جزئيًا إلى تحديات البنية التحتية للإنترنت في البلاد، بالاضافة إلى جوانب أمنية وقانونية تشكل عائقًا أمام انتشاره.إلا أن الخبير السيبراني يؤكّد لـ"لبنان24" أن الأشخاص الذين يستخدمون "الدارك ويب" في لبنان يعلمون تمامًا أنّ عليهم أن يعملوا بحذر ودقة، وهذا ما حصل على الأغلب مع العصابة التي نشرت مقاطع فيديو تحرّش بالاطفال والقصّر عبر إحدى صفحات هذه المواقع.ويشير إلى أن عادة يستخدم مرتادو هذه المواقع في لبنان VPN، وغالبا ما تكون من الأنواع المدفوعة نظرًا إلى فعاليتها.وعن القيام بصفقات البيع الكبيرة، يشير المصدر إلى أن الأشخاص عادة ما يقومون باستخدام العملات المشفرة لإتمام عمليات البيع نظرًا إلى أنّ الدفع عبرها لن يكشف هوية المستخدم، وهذا ما يشرّع الباب أمام تبييض الأموال.يفرّق مصدر قانوني لـ"لبنان24" بين استخدام منصة "تور" بشكل عام، والمواد التي يتم استخدامها على المنصة.فاستخدام تور بحدّ ذاته لا يعتبر من الامور غير القانونية، إذ يندرج ضمن المواقع التي يتم ارتيادها مثلها مثل أي موقع آخر، إذ يلفت إلى أن "الدارك ويب" قد يتم تخصيص قسم منه لندوات وتحركات أكاديمية وسياسية وغيرها الكثير، من دون أن يؤدي ذلك إلى خدش الحياء، أو الإضرار بالنظام العام والقواعد العامة، خاصة في الدول التي تنتهج الرقابة المشدّدة.إلا أن الأمر قد ينقلب على المستخدمين في حال روّج لمقاطع إباحية أو غير قانونية كالاتجار بالبشر وبيع الأسلحة والمخدرات.ويشير المصدر إلى أن بعض الدول سنّت قوانين قد تصل أحكامها إلى السجن لعشر سنوات في حال تم نشر صور أطفال بوضعيات غير لائقة عبر هذه المواقع.