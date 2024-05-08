سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!

أفادت المعلومات، صباح اليوم الأربعاء، بأنّ سيدة حاولت اقتحام بنك الإعتماد اللبناني - فرع التل بمدينة طرابلس.

وبحسب المصادر، فإن السيدة حاولت تكسير بعض محتويات المصرف وذلك للمطالبة بوديعة مالية عائدة لها وسط حالة من التوتر الكبير.