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لبنان
سيدة تقتحم مصرفاً في طرابلس.. عملية تكسير وتوتر كبير!
Lebanon 24
08-05-2024
|
03:15
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أفادت المعلومات، صباح اليوم الأربعاء، بأنّ سيدة حاولت اقتحام بنك الإعتماد اللبناني - فرع التل بمدينة طرابلس.
وبحسب المصادر، فإن السيدة حاولت تكسير بعض محتويات المصرف وذلك للمطالبة بوديعة مالية عائدة لها وسط حالة من التوتر الكبير.
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