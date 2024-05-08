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لبنان

مجلس أساقفة زحلة عقد اجتماعه الدوري والتقى اعضاء منسقي "المؤتمر المسيحي الدائم"

Lebanon 24
08-05-2024 | 03:17
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عقد مجلس أساقفة زحلة والبقاع اجتماعه الدوري في مطرانية مار مارون - كسارة،  بمشاركة الأساقفة إبراهيم مخايل إبراهيم، جوزيف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر وأمين سر المجلس الأرشمندريت إيلي بو شعيا.
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وبحسب بيان ، فقد "بحث المجتمعون في أمور كنسية وروحية، وفي  مواضيع جدول الأعمال الهادفة إلى خير أبناء زحلة والبقاع وبسط الأمن في لبنان ووقف الحرب واحلال السلام ، ثم استقبلوا أعضاء من منسقي المؤتمر المسيحي الدائم الذي يعمل على خلق صوت قادر على جمع المسيحيين حول القضايا المصيرية من خلال رؤية واضحة، وتحديد حلول عملية لمواجهة التحديات والمخاطر. وقد أغنى الأساقفة هذا المؤتمر المقترح بأفكار بناءة ورؤية إستراتيجية، تتماشى مع الحفاظ على الأرض والإهتمام بالشعب وانماء المناطق للحدّ من الهجرة".
كما وافق مجلس الأساقفة على "طلب منتدى زحلة الأكاديمي رعاية مؤتمر للجمعيات والمؤسسات الخيرية في زحلة، ثم تمّ عرض برنامج الاحتفال بخميس الجسد الألهي عيد أعياد زحلة في ٣٠ الحالي  ابتداء من القداديس الصباحية إلى خريطة طريق المواكب التي تتلاقى عند ٧،٣٠ أمام السرايا حيث يلقي  المطران إبراهيم كلمة روحية بالمناسبة ويعلن انطلاق المسيرة الموحدة للوصول إلى كاتدرائية سيدة النجاة".
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