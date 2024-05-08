Advertisement

لبنان

في حال حظر "تيك توك".. ماذا سيشهد لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-05-2024 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1196886-638507634917309718.jpg
Doc-P-1196886-638507634917309718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق أحد المعنيين بقطاع الأمن السيبراني على المطالبات بحظر "تيك توك" في لبنان، فقال: "إن حصل هذا الأمر فعلاً، فإننا قد نشهدُ ثورة كبيرة كتلك التي حصلت من أجل تطبيق واتسآب عام 2019".
Advertisement

وتابع: "كثيرون في لبنان يستفيدون من هذا التطبيق مالياً، فإذا قلت لهم سيتم إقفاله عندها سيرون أنك تهدد مورداً مالياً مهماً بالنسبة لهم. مع الواتسآب، تحرك الكثيرون لأنهم كانوا سيدفعون 6 دولارات، أما الآن فالأمور مختلفة، فالكثيرون يتلقون عشرات آلاف الدولارات.. فهل سيبقلون بقطع هذه الأموال عنهم؟ طبعاً لا". 

ورأى المصدر أنّ المطلوب بشكل أساسي هو تفعيل العقوبات الرادعة بحق جميع الذين يرتكبون أفعالاً شائنة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي سيؤسس لمحاسبة قوية جداً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2024-05-08
06:41 | 2024-05-08
06:37 | 2024-05-08
06:25 | 2024-05-08
06:06 | 2024-05-08
06:00 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24