في حال حظر "تيك توك".. ماذا سيشهد لبنان؟

علّق أحد المعنيين بقطاع الأمن السيبراني على المطالبات بحظر "تيك توك" في لبنان، فقال: "إن حصل هذا الأمر فعلاً، فإننا قد نشهدُ ثورة كبيرة كتلك التي حصلت من أجل تطبيق واتسآب عام 2019".
وتابع: "كثيرون في لبنان يستفيدون من هذا التطبيق مالياً، فإذا قلت لهم سيتم إقفاله عندها سيرون أنك تهدد مورداً مالياً مهماً بالنسبة لهم. مع الواتسآب، تحرك الكثيرون لأنهم كانوا سيدفعون 6 دولارات، أما الآن فالأمور مختلفة، فالكثيرون يتلقون عشرات آلاف الدولارات.. فهل سيبقلون بقطع هذه الأموال عنهم؟ طبعاً لا".
ورأى المصدر أنّ المطلوب بشكل أساسي هو تفعيل العقوبات الرادعة بحق جميع الذين يرتكبون أفعالاً شائنة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي سيؤسس لمحاسبة قوية جداً.