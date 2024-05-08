في حال حظر "تيك توك".. ماذا سيشهد لبنان؟

علّق أحد المعنيين بقطاع الأمن السيبراني على المطالبات بحظر "تيك توك" في لبنان، فقال: "إن حصل هذا الأمر فعلاً، فإننا قد نشهدُ ثورة كبيرة كتلك التي حصلت من أجل تطبيق واتسآب عام 2019".

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وتابع: "كثيرون في لبنان يستفيدون من هذا التطبيق مالياً، فإذا قلت لهم سيتم إقفاله عندها سيرون أنك تهدد مورداً مالياً مهماً بالنسبة لهم. مع الواتسآب، تحرك الكثيرون لأنهم كانوا سيدفعون 6 دولارات، أما الآن فالأمور مختلفة، فالكثيرون يتلقون عشرات آلاف الدولارات.. فهل سيبقلون بقطع هذه الأموال عنهم؟ طبعاً لا".