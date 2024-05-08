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لبنان

الوضع الأمني والتطورات الأخيرة بين وزير الدفاع وقائد الجيش

Lebanon 24
08-05-2024 | 04:10
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إلتقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم الأربعاء، قائد الجيش العماد جوزاف عون في زيارة تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد.

وتناول اللقاء اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الأمني العام في البلاد، كما تم التطرق الى التطورات الأخيرة في لبنان.
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