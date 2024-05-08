الوضع الأمني والتطورات الأخيرة بين وزير الدفاع وقائد الجيش

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إلتقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم الأربعاء، قائد الجيش العماد جوزاف عون في زيارة تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد.وتناول اللقاء اوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الأمني العام في البلاد، كما تم التطرق الى التطورات الأخيرة في لبنان.