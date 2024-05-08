صواريخ من جنوب لبنان تطال مستوطنات إسرائيلية.. وهذا ما حصل بالمطلة

دوّت صفارات الإنذار قبل ظهر اليوم الاربعاء في مستوطنات الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان، بعدما جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إسرائيل، وفق ما أفادت به قناة "الجزيرة".

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إلى ذلك، أصيب منزل في بلدة المطلة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية.