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لبنان

صواريخ من جنوب لبنان تطال مستوطنات إسرائيلية.. وهذا ما حصل بالمطلة

Lebanon 24
08-05-2024 | 04:22
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دوّت صفارات الإنذار قبل ظهر اليوم الاربعاء في مستوطنات الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان، بعدما جرى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي شمالي إسرائيل، وفق ما أفادت به قناة "الجزيرة".
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إلى ذلك، أصيب منزل في بلدة المطلة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية.
 
 
هذا ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، عدوانا جويا استهدف فيه أطراف بلدات عيتا الشعب، والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ومروحين - جبل بلاط وحولا بسلسة غارات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
 

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