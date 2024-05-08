في طرابلس.. توقيف سارق بالجرم المشهود

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تمكن عدد من ابناء منطقة القبة من القاء القبض على المدعو "ط.غ" بالجرم المشهود اثناء محاولته سرقة محلاً في منطقة الريجي طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتم تسليم الموقوف، وهو من أصحاب السوابق في جرم السرقة، الى القوى الامنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.