Advertisement

لبنان

في طرابلس.. توقيف سارق بالجرم المشهود

Lebanon 24
08-05-2024 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1196900-638507648753230599.jpg
Doc-P-1196900-638507648753230599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن عدد من ابناء منطقة القبة من القاء القبض على المدعو "ط.غ" بالجرم المشهود اثناء محاولته سرقة محلاً في منطقة الريجي طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتم تسليم الموقوف، وهو من أصحاب السوابق في جرم السرقة، الى القوى الامنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2024-05-08
06:41 | 2024-05-08
06:37 | 2024-05-08
06:25 | 2024-05-08
06:06 | 2024-05-08
06:00 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24