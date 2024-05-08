كتل حارة وغبار في الأجواء... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إذ تتخطى معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة بانخفض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية حارة مصدرها شمال مصر تؤدي الى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها مع انخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح المحملة بالغبار، ويخف تأثير الكتل الحارة بدءا من يوم السبت فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مترافقة بارتفاع في نسبة الرطوبة، ويتحول الطقس بدءا من بعد الظهر إلى متقلب.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين 18 و27، في طرابلس بين 17 و26 وفي زحلة بين 13 و27 درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، فتقارب معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، يتحول الطقس مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.



الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة بانخفض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.



الجمعة: غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، ونسبة رطوبة منخفضة، تبقى الرياح ناشطة مع طبقات من الغبار في الأجواء.

السبت: غائم جزئيا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ما يؤدي إلى ضباب على المرتفعات، يتحول خلال النهار إلى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة ابتدءا من بعد الظهر في المناطق الداخلية واحتمال حدوث برق ورعد.



-الحرارة على الساحل من 18 إلى 32 درجة، فوق الجبال من 13 إلى 26 درجة، في الداخل من 8 إلى 29 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية وشمالية - شرقية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط جنوب البلاد فتقارب سرعتها ال45 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%

-حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5،43

-ساعة غروب الشمس: 19،27