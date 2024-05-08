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لبنان
بري يلتقي تيمور جنبلاط في عين التينة
Lebanon 24
08-05-2024
|
04:46
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من نواب اللقاء وقيادة الحزب.
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