بري يلتقي تيمور جنبلاط في عين التينة

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من نواب اللقاء وقيادة الحزب.

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