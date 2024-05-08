Advertisement

لبنان

بري يلتقي تيمور جنبلاط في عين التينة

Lebanon 24
08-05-2024 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1196906-638507656667750516.jpg
Doc-P-1196906-638507656667750516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من نواب اللقاء وقيادة الحزب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وليد جنبلاط بعد لقائه نبيه بري في عين التينة: أتيت لتقديم العزاء بشهداء حركة أمل وللتضامن مع أهل الجنوب
lebanon 24
08/05/2024 13:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
08/05/2024 13:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: اتهامات بريطانيا بتورط موسكو في حريق بلندن جزء من حرب معلوماتية
lebanon 24
08/05/2024 13:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: ندين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال لبلدية رفح واجتياحها للمعبر البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء
lebanon 24
08/05/2024 13:55:22 Lebanon 24 Lebanon 24

بري

جنبلاط

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2024-05-08
06:41 | 2024-05-08
06:37 | 2024-05-08
06:25 | 2024-05-08
06:06 | 2024-05-08
06:00 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24