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لبنان

رقم الطوارئ 125 لا يعمل.. بيان عاجل من الدفاع المدني

Lebanon 24
08-05-2024 | 04:52
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان انه طرأ عطل على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني.

ودعت المديرية المواطنين للاتصال على احد الأرقام التالية للتبليغ عن اي طارئ:
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70192912
70192913
70192914
70192915


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