رقم الطوارئ 125 لا يعمل.. بيان عاجل من الدفاع المدني

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان انه طرأ عطل على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني.ودعت المديرية المواطنين للاتصال على احد الأرقام التالية للتبليغ عن اي طارئ:70192912701929137019291470192915