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لبنان

هذا ما فعله "الحزب" بمبنى يستخدمه جنود العدو في المطلة!

Lebanon 24
08-05-2024 | 04:59
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الأربعاء، أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، وحقق فيه إصابة مباشرة.
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