بالأرقام: ارتفاع في حركة المطار خلال شهر نيسان الفائت

تميزت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر نيسان الفائت بأنها كانت الأعلى على صعيد عدد الركاب منذ مطلع العام، الا انها مع ذلك، ما زالت متراجعة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023.

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وقد سجل شهر نيسان الفائت 512 ألفاً و 247 راكباً، بعد ان كانت الأشهر الأولى من العام 2024 قد سجلت على التوالي: 450 ألفاً و989 راكباً في كانون الثاني و413 ألفاً و11 راكباً في شباط و408 آلاف و625 راكباً في آذار.

الا انه يلاحظ ان نيسان 2024 ما زال متراجعاً عن نيسان 2023 بنسبة قاربت 6 في المئة.

ومع انتهاء شهر نيسان من العام 2024 يرتفع مجموع الركاب الذين استخدموا المطار منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الرابع منه الى مليون و784 ألفاً و872 راكباً، مقابل مليون و911 ألفاً و477 راكباً في الفترة ذاتها من العام السابق 2023 اي بتراجع نسبته 6,63 في المئة.

وقد توزعت حركة المطار خلال نيسان 2024 على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب عبر المطار خلال الشهر الرابع من العام الجاري 512 ألفاً و 247 راكباً ( مقابل 543 ألفاً و 104 ركاب في نيسان 2023 اي بتراجع نسبته 5,69 في المئة)،اذ تراجع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 10,72 في المئة وسجل 251 ألفاً و 442 راكباً، وبلغ عدد الركاب المغادرين 260 ألفاً و 489 راكباً (نسبة التراجع 0,2 بالمئة)،اما ركاب العبور بطريق الترانزيت فتراجع بنسبة 33,62 في المئة وسجل 316 راكباً.

حركة الطائرات:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال نيسان الماضي 4119 رحلة (بتراجع نحو 7 في المئة عن نيسان 2023).وسجل عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان 2059 رحلة، و2060 رحلة جوية مغادرة من لبنان.