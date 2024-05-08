قصص مثابرة ونجاح: اليكم أفضل مطاعم لبنانية في فرنسا

يعدّ المطبخ اللبناني واحدًا من أكثر المطابخ شهرة في العالم. هو مطبخ يرجع تاريخه الى آلاف السنين، ويحمل في طياته قصصا عريقة للحضارات التي تواجدت في لبنان، حيث تأثر بتقنيات الطهي والتوابل والأطباق المميزة. ونال هذا المطبخ اهتماماً كبيراً في العديد من دول العالم منذ فترة طويلة، وخصوصا في العاصمة الفرنسية، فأصبح الحُمص على سبيل المثال أحد الأطباق المميزة.



وفي حال كنتم في فرنسا، وتبحثون عن النكهات اللبنانية الأصيلة، من الوجبات الخفيفة غير الرسمية، إلى المطاعم الفاخرة، اليكم بعض أفضل المطاعم اللبنانية، والتي يمكنها أن ترضي كل الأذواق، وتقدم تجربة ضيافة ممتعة.

نورا باريس

يمتاز مطعم "نورا" اللبناني في باريس بأنه من أوائل المطاعم اللبنانية في فرنسا، فقد تأسس عام 1980 في باريس بمبادرة من الأخوين نادر وجان بول بو أنطون اللذين هاجرا مع من هاجر من لبنان في بداية سنوات الحرب اللبنانية. وبفضل مثابرة نادرة المثال على المهنة وتطويرها، فإن سلسلة مطاعم "نورا باريس" و"نورا لندن" تعتبر من أشهر المطاعم على مستوى العالم. وهي المثابرة التي تجسدها مهارة اللبناني ودأبه الخاص وقدرته في فن التجارة والأعمال. وعلى الرغم من أن باريس تمتلئ اليوم بعدد لا بأس به من المطاعم اللبنانية، فإن مطعم "نورا" يبقى الأفضل من بينها.

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Le cèdre



في الجنوب الشرقي من باريس، تعتبر مدينة غرونوبل مكانا مميزا للمطاعم اللبنانية، فالمدينة تعج بالأجانب بسبب وجود ثاني أكبر تجمع للجامعات الفرنسية فيها، وقربها اللصيق من إيطاليا جنوبا وسويسرا شمالا. ومع أن أقدم المطاعم اللبنانية فيها لم يتجاوز عمره الـ20 عاما، إلا أن الإقبال على الأكل اللبناني من قبل الفرنسيين يحقق النسب الأكبر من بين المطاعم الأجنبية الأخرى الغريبة عن المطبخ الفرنسي. ويروي صاحب مطعم "الأرز" le cèdre، علي رتيل، وهو ثاني من افتتح مطعما لبنانيا في المدينة، أن الإقبال على الأكل اللبناني أسبابه كثيرة ومتنوعة، أهمها أن المازة اللبنانية خفيفة وقليلة الدسم، كما أنها تحمل في مذاقها نكهات الشرق التي تتمثل في أنواع البهارات المتنوعة التي تستخدم في المطبخ اللبناني.



ويضيف رتيل أن الزبائن من الفرنسيين "أصبحوا يعرفون جيدا كيف يفرقون بين الجيد والسيئ في المطعم اللبناني، ولذلك فإنهم غالبا ما يجربون عددا من المطاعم ليستقروا على واحد منها". في الجنوب الشرقي من باريس، تعتبر مدينة غرونوبل مكانا مميزا للمطاعم اللبنانية، فالمدينة تعج بالأجانب بسبب وجود ثاني أكبر تجمع للجامعات الفرنسية فيها، وقربها اللصيق من إيطاليا جنوبا وسويسرا شمالا. ومع أن أقدم المطاعم اللبنانية فيها لم يتجاوز عمره الـ20 عاما، إلا أن الإقبال على الأكل اللبناني من قبل الفرنسيين يحقق النسب الأكبر من بين المطاعم الأجنبية الأخرى الغريبة عن المطبخ الفرنسي. ويروي صاحب مطعم "الأرز" le cèdre، علي رتيل، وهو ثاني من افتتح مطعما لبنانيا في المدينة، أن الإقبال على الأكل اللبناني أسبابه كثيرة ومتنوعة، أهمها أن المازة اللبنانية خفيفة وقليلة الدسم، كما أنها تحمل في مذاقها نكهات الشرق التي تتمثل في أنواع البهارات المتنوعة التي تستخدم في المطبخ اللبناني.ويضيف رتيل أن الزبائن من الفرنسيين "أصبحوا يعرفون جيدا كيف يفرقون بين الجيد والسيئ في المطعم اللبناني، ولذلك فإنهم غالبا ما يجربون عددا من المطاعم ليستقروا على واحد منها".

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Liban vert



يحتل مطعم "لبنان الأخضر" Liban vert ما يمكن وصفه بالمرتبة الثانية في الشهرة، وهو موجود في واحدة من أهم ساحات المدينة، مما يسهل عملية العثور عليه. وكغيره من المطاعم اللبنانية الأخرى، لا يقدم "لبنان الأخضر" سوى عدة أطباق من المازة لا تتجاوز الثمانية أطباق أي نحو عشرة في المائة من أطباق المازة اللبنانية إضافة إلى اللحوم المشوية التي تقتصر على الشيش طاووق والشاورما والكفتة المشوية، ويجاور المطعم "سناك لبنان الأخضر" الذي يقدم بعض السندويشات بالخبز اللبناني الشهير. و"لبنان الأخضر" ليس فقط الثاني من حيث الشهرة بل الثاني أيضا في العمر، إذ تم افتتاحه قبل 15 عاما، لكنه يعتمد على رواد المدينة الذين يتجولون في أزقتها وساحاتها، مع حفاظه بالطبع على عدد كبير من الزبائن الذين يعتبرون أنفسهم أوفياء له كما يعبر المسؤولون عن المطعم. يحتل مطعم "لبنان الأخضر" Liban vert ما يمكن وصفه بالمرتبة الثانية في الشهرة، وهو موجود في واحدة من أهم ساحات المدينة، مما يسهل عملية العثور عليه. وكغيره من المطاعم اللبنانية الأخرى، لا يقدم "لبنان الأخضر" سوى عدة أطباق من المازة لا تتجاوز الثمانية أطباق أي نحو عشرة في المائة من أطباق المازة اللبنانية إضافة إلى اللحوم المشوية التي تقتصر على الشيش طاووق والشاورما والكفتة المشوية، ويجاور المطعم "سناك لبنان الأخضر" الذي يقدم بعض السندويشات بالخبز اللبناني الشهير. و"لبنان الأخضر" ليس فقط الثاني من حيث الشهرة بل الثاني أيضا في العمر، إذ تم افتتاحه قبل 15 عاما، لكنه يعتمد على رواد المدينة الذين يتجولون في أزقتها وساحاتها، مع حفاظه بالطبع على عدد كبير من الزبائن الذين يعتبرون أنفسهم أوفياء له كما يعبر المسؤولون عن المطعم.

Chez le Libanais



مطعم "Chez Le Libanais" في قلب منطقة سان ميشيل، يقدم الأطعمة التقليدية المطهية في الفرن، كالصاج، إضافةً إلى الطعام الصحي من الخبز العضوي، والتوابل المستوردة مباشرة من لبنان، والطعام المتوازن من السلطات، وحساء الخضار، والأطباق النباتية.