إعادة فتح طريق في بلدة مارون الراس

أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على طريق فرعيّ في بلدة مارون الراس، ما أدى إلى قطعه بشكل كامل.

وعملت فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة جبل عامل الأولى، على إعادة فتح الطريق، وإزالة الأتربة والحجارة.