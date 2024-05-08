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لبنان

إعادة فتح طريق في بلدة مارون الراس

Lebanon 24
08-05-2024 | 05:16
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على طريق فرعيّ في بلدة مارون الراس، ما أدى إلى قطعه بشكل كامل.
 
 
وعملت فرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة جبل عامل الأولى، على إعادة فتح الطريق، وإزالة الأتربة والحجارة.
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