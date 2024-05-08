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لبنان

في الأشرفية.. العثور على رجل مجهول الهوية هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 05:43
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 7-5-2024 في محلة كرم الزيتون / الأشرفية، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته.
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لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01 أو328086-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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