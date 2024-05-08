في الأشرفية.. العثور على رجل مجهول الهوية هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 7-5-2024 في محلة كرم الزيتون / الأشرفية، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته.لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01 أو328086-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.