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لبنان

4 عمليّات لـ"الحزب" ضدّ إسرائيل... ماذا استهدف فيها؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 05:40
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مبنًى يستخدمه جنود العدوّ في مستعمرة المطلة وأصابه إصابة مباشرة".‏
 
 
كما أعلن أشار "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف مبنيين يستخدمهما جنود العدوّ في مستعمرة شلومي".‏
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كذلك، قال "الحزب" إنّه "استهدف مبنى يستخدمه جنود العدوّ في مستعمرة المنارة". ‏ 
 
 
وأضاف "حزب الله" أنّه "استهدف مبنيين يستخدمهما جنود العدوّ في مستعمرة حانيتا".‏
 
 
وبحسب بيانات "الحزب"، فإنّ عملياته العسكريّة جاءت ردّاً على استهداف العدوّ الإسرائيليّ القرى الجنوبية والمنازل والمدنيين".
 
 

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