

Advertisement كما أعلن أشار "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف مبنيين يستخدمهما جنود العدوّ في مستعمرة شلومي".‏



كذلك، قال "الحزب" إنّه "استهدف مبنى يستخدمه جنود العدوّ في مستعمرة المنارة". ‏

وأضاف "حزب الله" أنّه "استهدف مبنيين يستخدمهما جنود العدوّ في مستعمرة حانيتا".‏

وبحسب بيانات "الحزب"، فإنّ عملياته العسكريّة جاءت ردّاً على استهداف العدوّ الإسرائيليّ القرى الجنوبية والمنازل والمدنيين".

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف مبنًى يستخدمه جنود العدوّ في مستعمرة المطلة وأصابه إصابة مباشرة".‏