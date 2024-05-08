هل مياه نبع الطاسة صالحة للإستخدام؟

صدر عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيان التالي:

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عطفاً على بيانها السابق، والتدبير الاحترازي بعد العدوان الأخير على منشآت نبع الطاسة. تؤكد مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بنتيجة الفحوصات الاولية لعينات لمياه نبع الطاسة، خلوها من اي تلوث ناتج عن القصف الذي تعرضت له، وتلفت المؤسسة عناية السادة المشتركين والمواطنين المستفيدين عموماً الى انها ستواصل اجراء الفحوصات اللازمة ضمن القواعد والاجراءات المعتمدة للتأكد من سلامة وجودة مياه النبع ومحيطها على المدى المتوسط والطويل.وبناءً عليه تؤكد المؤسسة ان المياه التي تضخها حالياً من "نبع الطاسة" صالحة للاستخدام باستثناء استخدامها كمياه للشرب بانتظار صدور نتائج الفحوصات المتبقية.