البعريني: "لو ضوالهم العشرة ميقاتي مش راكب ع دماغهم"

أعلن النائب وليد البعريني أن تكتل "الإعتدال الوطني" سيُشارك في جلسة 15 أيار النيابية المخصصة لبحث ملف الهبة الأوروبية للبنان.



Advertisement ولفت البعريني إلى أن التكتل لا يقاطع أي جلسة ونوابه سيقدمون رأيهم بشأن أي طرح سيُتم بحثه داخل البرلمان. ولفت البعريني إلى أن التكتل لا يقاطع أي جلسة ونوابه سيقدمون رأيهم بشأن أي طرح سيُتم بحثه داخل البرلمان.



وشدّد البعريني على وجوب انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، مشدداً على أهمية التعاون بين الرئيس العتيد ورئيسي الحكومة ومجلس النواب.



وفي ما خصّ هبة المليار يورو للبنان، لفت البعريني إلى أن البحث بشأنها سيكون داخل البرلمان، والأكيد أن هناك قواسم مشتركة بين الكتل النيابية بشأن هذا الموضوع، رافضاً في الوقت نفسه "خطاب التجريح" من قبل البعض خصوصاً باتجاه الحكومة.