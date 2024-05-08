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لبنان

تطوّر جديد في قضية "التيك توكرز".. هذا ما سيحصل في الساعات القليلة المقبلة

Lebanon 24
08-05-2024 | 07:12
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في جديد فضيحة "التيك توكرز"، علم ان المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني سيدّعي في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد "عصابة التيكتوكرز" المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج.
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وقد ناهزَ عدد المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية.



وكان القاضي السغبيني قد سطّر كتباً الى الإنتربول ( المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) من أجل  التعاون مع لبنان لإلقاء القبض على الأشخاص الذين يُشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم والمنتشرين في عدد من الدول، علماً أن الصلاحية المكانية والمعنوية تعود للقضاء اللبناني في متابعة هذا الملف، فيما  تستمر التحقيقات الأولية التي يجريها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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