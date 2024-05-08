إطلاق المحفظة التأمينية الصناعية الشاملة.. بوشكيان: يحتاجها كلّ صناعي

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أطلقت شركة Brics الجيل الثالث من المحفظة التأمينية الشاملة، في حفل أقيم في فندق الهيلتون-الحبتور في سن الفيل، شارك فيه وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، الرئيس الاقليمي للشركة العربية للتأمين محمد الحسن، مدير الشركة العربية للتأمين ايلي خوري، رئيس شركة BRICS زياد شهاب الدين، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش.وفي السياق، قال وزير الصناعة جورج بوشكيان: "هذه الخدمات يحتاجها الصناعي بكلّ تأكيد حمايةً لمؤسّستِه وعمّاله على السواء. ففي حال وقوع أيّ حادث، تكون المحفظة التأمينية التي اختارها حاضرة لتغطية كلفة الأضرار والخسائر. هذا الأمر يتطلّب بالموازاة، قيام الصناعي باتّخاذ الاجراءات الحمائية الضرورية من اطفائيات، وفصل المواد الملتهبة وفرزها ووضعها في أماكن خاصة بعيدة عن المنتجات والامدادات الكهربائية وغيرها. كما هو مطالب بأن يُكلِّف الدفاع المدني والصليب الأحمر وغيرهما من المؤسسات والجمعيات المعنية، بتدريب الموظفين والعمال على مواجهة الحريق واسعاف المصابين بانتظار وصول فرق الإغاثة".أضاف: "التأمين في عصرنا الحالي ضروري وواجب ولا غنى عنه. وهو رفيق درب الصناعي في نشاطه وعمله. لذلك، أتمنى على الصناعيين جميعاً أن يأخذوا الأمر بجدّية مطلقة، هم "بَيّ الصبي" كما يُقال. إنهم الأكثر حرصاً على ديمومة عملهم وعلى سلامة عمّالهم".