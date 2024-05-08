إسرائيل تعترف... هذا ما فعلته صواريخ "الحزب" اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إطلاق 8 صواريخ مضادة للدروع على مبان في شمال إسرائيل اليوم، مما أدى إلى وقوع أضرار.

وكان "حزب الله" أعلن أنّه استهدف عددا من المباني التي يتحصّن فيها جنود إسرائيليّون، ردّاً على قصف العدوّ المنازل المدنيّة في جنوب لبنان.