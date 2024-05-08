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لبنان

شهداء في الجنوب... الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على بلدة الخيام

Lebanon 24
08-05-2024 | 07:58
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيلي على منزل في بلدة الخيام الجنوبيّة، مما أدّى إلى تدميره بالكامل.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، هناك عدد من الشهداء.
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