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لبنان

بالصورة.. حريق داخل شقة في بعبدا

Lebanon 24
08-05-2024 | 08:06
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الرابعة من مبنى سكني في بطشاي - بعبدا.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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