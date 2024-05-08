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لبنان

سليم بحث في التطورات مع عطية

Lebanon 24
08-05-2024 | 08:03
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إستقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب سجيع عطية. 



خلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
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08/05/2024 16:30:36 Lebanon 24 Lebanon 24

موريس سليم

سجيع عطية

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