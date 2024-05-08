سليم بحث في التطورات مع عطية

إستقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب سجيع عطية.







خلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.

Advertisement