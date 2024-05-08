احذروا السيارات الغارقة والمُستوردة إلى لبنان



اشارت مصادر اقتصادية انّ تجّارا لبنانيين قاموا، بعد الفيضانات الأخيرة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، بشراء أعداد كبيرة من السيارات التي تعرّضت للغرق خلال العاصفة وقد حصلت عمليات الشراء بأسعار أقلّ من أسعار السيارات الحقيقية، حيث عمد أصحاب السيارات الغارقة (Salvaged) إلى بيعها سريعا نظرا لعدم صلاحيتها للسير على الطرقات بعد الغرق. والجدير ذكره ان الآلاف من السيارات قد تعرضت للغرق بالسيول خلال العاصفة الأخيرة في الإمارات.

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