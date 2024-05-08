إطلاق نار وسقوط 3 جرحى... إليكم ما جرى في عكار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في بلدة البيرة - عكار، بين شبان من المنطقة المذكورة، وآخرين من بلدة المجدل، تطوّر إلى إطلاق نار.

وعُلِمَ عن سقوط 3 جرحى هم: م.ج ول.ا وج.ا.

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ووصلت القوى الأمنيّة إلى المكان، وتعمل على توقيف مُطلقي النار.