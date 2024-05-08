Advertisement

لبنان

بنيران "حزب الله".. مقتل جنديّ إحتياط إسرائيليّ

Lebanon 24
08-05-2024 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1197012-638507809362966311.png
Doc-P-1197012-638507809362966311.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندي احتياط بعد حادثة على الحدود الشمالية. 
 
وكان حزب الله استهدف مبان عدة يتحصن فيها جنود إسرائيليون، كما استهدف مواقع إسرائيلية أخرى.
Advertisement
 
في المقابل، أعلن جيش العدوّ الاسرائيلي أنه قصف 20 هدفاً. 
 
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله استهدف قاعدة بيرانيت في الجليل الغربي بصاروخ بركان بعد وقت قصير من مغادرة وزير الدفاع يوآف غالانت (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/05/2024 18:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه شن غارات على أهداف لحزب الله في 6 مناطق بجنوب لبنان
lebanon 24
08/05/2024 18:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يُراقبهم... إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين
lebanon 24
08/05/2024 18:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين أصيبا بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله أمس باتجاه المطلة في إصبع الجليل
lebanon 24
08/05/2024 18:40:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

حزب الله

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:36 | 2024-05-08
11:32 | 2024-05-08
11:30 | 2024-05-08
11:06 | 2024-05-08
10:56 | 2024-05-08
10:56 | 2024-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24