بنيران "حزب الله".. مقتل جنديّ إحتياط إسرائيليّ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندي احتياط بعد حادثة على الحدود الشمالية.

وكان حزب الله استهدف مبان عدة يتحصن فيها جنود إسرائيليون، كما استهدف مواقع إسرائيلية أخرى.

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في المقابل، أعلن جيش العدوّ الاسرائيلي أنه قصف 20 هدفاً.