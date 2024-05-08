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لبنان

قائد الجيش عرض الاوضاع مع أبو فاعور وطوق

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:10
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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب وائل أبو فاعور ثم النائب وليم طوق.
 
 
 
وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
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