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لبنان
قائد الجيش عرض الاوضاع مع أبو فاعور وطوق
Lebanon 24
08-05-2024
|
09:10
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إلتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب وائل أبو فاعور ثم النائب وليم طوق.
وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
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