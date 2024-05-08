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لبنان

خبر من الدفاع المدني للمواطنين.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:14
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي: 

تعلن المديرية العامة للدفاع المدني أنه قد بات بإمكان المواطنين معاودة الاتصال على الرقم ١٢٥ للتبليغ عن اي طارئ وذلك بعد أن تم إصلاح العطل التقني الذي طرأ صباح اليوم من قبل فرق هيئة أوجيرو.
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