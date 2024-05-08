قصف عنيف جدّاً... شاهدوا بالفيديو كيف استهدف العدوّ الإسرائيليّ بلدة جنوبيّة

#عاجل أكثر من 20 هدف لحزب الله في منطقة واحدة خلال دقائق معدودة: جيش الدفاع أغار على بنى إرهابية ومستودعات أسلحة من خلال قصف جويّ ومدفعي على منطقة رامية في جنوب لبنان



⭕️استكمل جيش الدفاع في وقت سابق اليوم شن سلسلة واسعة من الغارات استهدفت أهداف لحزب الله في منطقة رامية في جنوب… pic.twitter.com/lYDuavXGyR