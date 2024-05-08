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لبنان

قصف عنيف جدّاً... شاهدوا بالفيديو كيف استهدف العدوّ الإسرائيليّ بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
08-05-2024 | 09:20
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّه شنّ هجوماً واسع النطاق، على أكثر من 20 هدفا لـ"حزب الله"، في منطقة رامية في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنّه استخدم في هجومه الطائرات المقاتلة والمدفعية.
 
 
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