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لبنان

منزل دُمّر بالكامل... غارة إسرائيلية على بلدة عديسة وسقوط إصابات

Lebanon 24
08-05-2024 | 10:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منزل في بلدة عديسة، ما أدّى إلى تدميره بالكامل.
 
 
وتعمل فرق الاسعاف على رفع الانقاض، بينما تُشير المعلومات الاولية إلى وقوع إصابات.
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