بصاروخ "بركان" الثقيل... "الحزب" قصف مقر قيادة الفرقة 91

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على اعتداءات العدوّ ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏واصابه إصابة مباشرة".‏

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