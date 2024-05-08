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لبنان

بصاروخ "بركان" الثقيل... "الحزب" قصف مقر قيادة الفرقة 91

Lebanon 24
08-05-2024 | 10:21
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على اعتداءات العدوّ ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، استهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏واصابه إصابة مباشرة".‏
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كما أشار "الحزب" إلى أنّه "استهدف موقع السماقة في تلال كفر شوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابه إصابة مباشرة".‏
 
 
 
 

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