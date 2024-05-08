بعد زيارة وزير إسرائيلي قاعدة عسكريّة قريبة من لبنان... إليكم ما قام به "الحزب"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّه "بعد وقت قصير من زيارة وزير الأمن الإسرائيلي قاعدة "برانيت" في الجليل الغربي، أطلق حزب الله صاروخ "بركان" نحوها.



Advertisement وكان "حزب الله" أعلن في بيان، أنّه "ردًا على اعتداءات العدوّ ‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، قصف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل ‏واصابه إصابة مباشرة".‏