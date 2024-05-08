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لبنان

إقفال عدد من المحلات في النبطية

Lebanon 24
08-05-2024 | 10:56
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أجرت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي وشعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام النبطية، بناء لتوجيهات وتعليمات المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية، ادت الى اقفال صالون حلاقة رجالي في محلة بئر القنديل في مدينة النبطية، وختمه بالشمع الاحمر، وتوقيف صاحبه م.ع (سوري) بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي النبطية القاضي غادة ابو علوان.
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هذا وجرى اقفال منشر صخري في بلدة شوكين يديره عمال سوريون، اقفال فرن في بلدة انصار يديره عمال سوريون، اقفال بورة للخردة عند مفرق النبطية الفوقا- زوطر الشرقية يديرها عمال سوريون، بناء على اشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا، وقد تم سحب مستندات العمال السوريين المخالفين.
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