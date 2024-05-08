إشكال داخل صيدا القديمة.. ماذا حصل هناك؟

وقع إشكالٌ فردي عند ساحة باب السراي في صيدا القديمة، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن إصابة الشاب "أ.م." (1994) بجروح جراء تلقيه ضربة بآلة حادّة.

وعلى الفور، جرى نقل المصاب إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.