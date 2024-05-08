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لبنان

في "الخارجية".. من التقى بوحبيب اليوم؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 11:36
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب سفير أرمينيا فاهاغن اتبكيان.

ورحب بوحبيب بـ"أهمية الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان ببدء عملية ترسيم الحدود على أساس إعلان ألما آتا وبداية التطبيق العملاني لهذا الاتفاق. كما تم البحث في العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما من خلال التواصل والتفاعل الدائم بين الشعبين".
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فرونتيسكا

واستقبل بوحبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسيكا، التي أطلعت بوحبيب على "آخر المستجدات والاتصالات الأممية حول الوضع في الجنوب".

وجدد بوحبيب "تأكيد موقف لبنان الثابت ومطالبته بالتطبيق الكامل والشامل للقرار 1701".

كلاوس

والتقى بوحبيب مديرة شؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، التي أطلعته على "التوصيات التي وردت في التقرير الصادر عن لجنة المراجعة المستقلة لتقييم عمل الأونروا".

وثمن بوحبيب "العمل الجبار الذي تقوم به الأونروا، التي لا بديل عنها في لبنان"، مؤكدا "أهمية استمرار عملها لأنها تعطي أملا في إعادة الحقوق إلى الشعب الفلسطيني وحصوله على دولته المستقلة الموعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
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