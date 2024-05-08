أرسلان عرض المستجدات مع القائم بأعمال السفارة السورية

استقبل رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة، القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان على رأس وفد من طاقم السفارة، في حضور عضو المجلس السياسي في الحزب ومنسّق ملف العلاقة مع الدولة السورية لواء جابر، ومسؤول العلاقات الخارجية محمد المهتار، وجرى خلال اللقاء عرضٌ للمستجدات الراهنة إقليمياً ومحلياً.

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