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لبنان
حريق كبير في طرابلس.. وصورة ترصد المشهد!
Lebanon 24
08-05-2024
|
11:43
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أقدمَ مجهولون على إضرام النيران بمادة الفيول داخل إحدى الأراضي المحاذية لسكة القطار طريق المهجر الصحي في طرابلس، ما أدى إلى تصاعد سحب الدخان الأسود في السماء بشكل كثيف.
وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني الى المكان وعملت على إخماد النيران والسيطرة على الحريق.
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