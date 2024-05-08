أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، إستهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تمّ تثبيتها مؤخراً في موقع العاصي، وذلك بواسطة محلّقة هجومية إنقضاضية "درون".

ولفت الحزب إلى أنّ العملية أصابت الهدف بشكل مباشر، وأدت إلى تدمير المنظومة المُستهدفة.