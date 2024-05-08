قصفٌ إسرائيلي يطال بلدات لبنانية.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلةً من الإعتداءات الجديدة التي طالت جنوب لبنان.



وأفادت مصادر ميدانية بأنّ الجيش الإسرائيلي قصف بلدات بليدا، عيتا الشعب، ومارون الراس.

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كذلك، طال القصف الإسرائيلي بلدة عيترون، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح طفيفة وتدمير منزل خالٍ في محيط مسجد البلدة، فضلاً عن تضرر منازل ومتاجر أخرى.

وخلال ساعات المساء، فتحت قوات العدو النيران من مواقعها في رويسات العلم والسماقة باتجاه بلدة كفرشوبا، بحسب ما قالت المصادر الميدانية.



عملية لـ"حزب الله"



ومساء، أعلن "حزب الله"، إستهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تمّ تثبيتها مؤخراً في موقع العاصي، وذلك بواسطة محلّقة هجومية إنقضاضية "درون".



ولفت الحزب إلى أنّ العملية أصابت الهدف بشكل مباشر، وأدت إلى تدمير المنظومة المُستهدفة.







