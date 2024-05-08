بالأرقام.. كم بلغ عدد الشهداء في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي؟

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له جنوب لبنان.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء بلغ حتى الآن 351، فيما بلغ عدد الإصابات 1413 إصابة.

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للإطلاع على التقرير كاملاً.. إليكم الصورة المُرفقة: