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لبنان

بالأرقام.. كم بلغ عدد الشهداء في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي؟

Lebanon 24
08-05-2024 | 13:23
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نشرت وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي للطوارئ الصحية المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له جنوب لبنان.
 
وأشار التقرير إلى أن عدد الشهداء بلغ حتى الآن 351، فيما بلغ عدد الإصابات 1413 إصابة.
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للإطلاع على التقرير كاملاً.. إليكم الصورة المُرفقة:
 
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